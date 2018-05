Deel dit artikel:











Bibberend Sparta opgelucht na winst tegen stug FC Dordrecht Feest en opluchting op Het Kasteel bij Sparta-fans na de 2-2 tegen FC Dordrecht

Iedereen die Sparta een warm hart toedraagt, was afgelopen zondag opgelucht na het 2-2 gelijkspel tegen FC Dordrecht in de terugwedstrijd van de halve finale van de nacompetitie. De Kasteelclub overtuigde lang niet, maar ontsnapte in de slotfase van het duel.

Het seizoen voor FC Dordrecht zit er dus op na deze uitschakeling. De degradatiestrijd van Sparta gaat nog twee duels verder tegen FC Emmen. "Het was kantje bord, maar we leven nog", zegt een mannelijke Spartaan na afloop van de tweede confrontatie. "Dit kost tien jaar van je leven", roept een vrouwelijke supporter. Kijk hierboven naar een reportage van Frank Stout, die voor én na Sparta-FC Dordrecht met bekenden en onbekenden over de degradatiestrijd sprak.