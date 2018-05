Crooswijk: 'Het is geen Champs-Élysées!'

De journalistieke dagexcursie in Crooswijk die in dagblad Trouw werd geadverteerd gaat niet meer door. Geïnteresseerden konden voor 89 Euro onder begeleiding van twee ex-journalisten een bezoek brengen aan de 'armste wijk van Nederland'.

Vooral op social media werd veel kritiek geuit en de bewoners in de wijk kunnen er ook geen begrip voor opbrengen.

Een Crooswijkse snapt niet waarom er plannen waren voor deze dagtocht, ze voelt zich gekleineerd. "Waarom worden we zo neergezet? Het lijkt net of ze aapjes komen kijken. We zijn gewoon normale mensen. Ik vind het minachting.''

Verderop in Nieuw-Crooswijk vertelt een man dat hij met verbazing het nieuws hoorde.''Ik zou mezelf niet geroepen voelen om toer in een woonwijk te maken. Het is geen Blijdorp of Champs-Élysées.''

Hij is blij dat de tocht is afgeblazen. ''Ik zou zeggen ga Crooswijk op eigen gelegenheid ontdekken en er geen geld voor betalen.'