De aanleiding van de steekpartij zondagavond bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam was een ruzie om een invalidenparkeerplek. Een 36-jarige Rotterdammer kreeg rond 21:00 uur ruzie met twee mannen en een vrouw uit Spijkenisse.

Er vielen klappen over en weer. Maar toen de 36-jarige Rotterdammer wegliep bleek dat hij ook een steekwond had opgelopen. Daar werd hij direct aan geholpen in het ziekenhuis.

De drie uit Spijkenisse zijn opgepakt.