Ook EUR wil internationale studenten beter kunnen selecteren

"Buitenlandse studenten moeten de klassen, het onderwijs en de stad verrijken", zegt collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Kristel Baele. Dat kan alleen maar als er minder buitenlandse studenten toegelaten worden bij de universiteit.

"De grenzen van de groei zijn bereikt", zegt Baele over het groeiende aantal studenten dat kiest voor Rotterdam. Ze hoopt dat minister Van Engelshoven van Onderwijs kan helpen om de groei te beperken.

Ongeveer 20 procent van de bijna 30 duizend studenten van de universiteit komt uit het buitenland. Een derde van die internationale studenten wil in Rotterdam blijven.

Numerus fixus

De EUR is niet de enige universiteit die de groei wil stoppen. De overkoepelende Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) heeft de minister gevraagd om maatregelen te nemen.

Ze hopen dat een numerus fixus voor Engelstalige opleidingen ingevoerd mag worden. Hierbij wordt geloot voor een beperkt aantal studieplaatsen. Volgens de verenigingen is loten een manier om de toename van internationale studenten te stoppen.

Toevoeging voor Rotterdam

Het grote aantal buitenlandse studenten zorgt voor twee soorten problemen, zegt Baele. "Eerst is het de huisvesting. We leiden die studenten zodanig op dat ze hun kennis en inzichten kunnen gebruiken om de stad te helpen. Als ze ergens anders wonen, blijven ze sneller daar hangen."

Dat studenten het moeilijk hebben om woonruimte te vinden, was al bekend. "Internationale studenten slapen zelfs in auto's door gebrek aan kamers", zei de​ Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vorig jaar al.

Kwaliteit

Het tweede punt van Baele gaat over kwaliteit, maar niet over het Engels van de docenten. "Al onze docenten spreken goed Engels. Het gaat meer om de samenstelling van de klassen. Als die divers is, zijn er meer verschillende achtergronden en ideeën."

Die diversiteit is volgens de collegevoorzitter goed voor discussies in de klassen, voor verschillende visies in onderzoeken en voor het bedenken van innovatieve ideeën voor de stad Rotterdam.

"Nederland is altijd internationaal geweest, dus dat is voor ons absoluut het probleem niet. We willen de instrumenten hebben om ervoor te zorgen dat de studenten kunnen blijven bijdragen aan de stad."