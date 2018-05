Broers Van Dommelen straks weer samen bij Brielle

Komend seizoen zijn de voetbalbroers Michael en Lex van Dommelen weer herenigd. Dan spelen zij weer samen bij eersteklasser Brielle. Lex voetbalt daar al. Michael maakt eerst nog het seizoen al bij derdedivisieclub Spijkenisse.

Het is niet de eerste keer dat de broers Van Dommelen met elkaar in één team zullen zitten. In het verleden speelden zij al onder andere samen bij FC Dordrecht, DOTO en Barendrecht.

De broers Van Dommelen vertellen in de bovenstaande reportage waarom zij weer samen gaan spelen. Verder zie je hoe Lex een wedstrijd van zijn broer Michael beleeft.