Deel dit artikel:











Oud-Spartaan Cássio Ramos in WK-selectie Brazilië Cassio Ramos

Oud-Spartaan Cássio Ramos is opgenomen in de WK selectie van Brazilië. De keeper speelt zijn wedstrijden nu voor het Braziliaanse Corinthians en viel daar zo op dat bondscoach Adenor Leonardo Bacchi, beter bekend als Tite, hem selecteerde voor het Wereldkampioenschap in Rusland van deze zomer.

Ramos verdedigde in 2008 de rood-witte clubkleuren van Sparta. Hij stond toen onder contract bij PSV en werd vanaf januari verhuurd aan de ploeg uit Rotterdam-West. In totaal kwam hij 14 duels uit voor Sparta, waarmee hij dertiende werd in de eredivisie. AZ werd toentertijd kampioen. Ramos speelde voor het Braziliaans elftal al één interland. Hij verving toen Allison in een vriendschappelijke interland tegen Japan.