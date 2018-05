Deel dit artikel:











Rotterdamse hobbywinkel overvallen Pipoos in Rotterdam-Centrum Foto: Media TV

Hobbywinkel Pipoos in Rotterdam-Centrum is maandag overvallen. Even voor 18:00 uur rende de overvaller de winkel aan het Binnenwegplein in. De dader is er zonder buit vandoor gegaan.

De dader heeft het personeel bedreigd met een steekwapen. Niemand is bij de overval gewond geraakt. De politie zoekt nog naar de dader.