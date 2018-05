Boijmans geeft openheid over eigen oorlogsverleden

Museum Boijmans Van Beuningen vordert met de expositie naar het eigen omstreden oorlogsverleden. De komende tijd worden verhalen verzameld van Rotterdammers over kunst in Rotterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Een jaar geleden kondigde het museum de expositie aan . Die moet vanaf 13 oktober te zien zijn.

Belangrijke aanleiding van de expositie is het onderzoek van het museum naar kunstwerken met een 'problematische herkomstgeschiedenis'. Tot nu toe zijn zeven werken teruggegeven.

In overleg met de nabestaanden worden de werken getoond en worden de verhalen over de betrokken families en de herkomstgeschiedenis in beeld gebracht. Ook de manier waarop de teruggave in zijn werk ging, wordt belicht.

Gesloten kunst

Toenmalig directeur Dirk Hannema ging 'bijzonder soepel' mee in het nieuwe regime dat begon in mei 1940 en hij 'werkte enthousiast mee aan initiatieven van de Duitse bezetter', laat Boijmans Van Beuningen weten. Maar tegelijkertijd wist hij ook kunst te redden.

In de Tweede Wereldoorlog werden veel kunstwerken weggeroofd bij de rechtmatige eigenaren. Onder meer nazi's namen collecties van joden in beslag. Veel werken verdwenen in de kunsthandels en zijn later terechtgekomen in de collecties van musea.

Jaren na de oorlog verwierven musea nog kunstobjecten zonder te weten dat deze tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd, onder dwang verkocht of in beslag genomen waren.

Boijmans van Beuningen begon in 2010 het onderzoek naar de achtergrond van hun kunstwerken . Vanaf dat moment heeft het museum ook online staan waar hun werken vandaan komen

Franz Wilhelm Koenigs

Sommige erfgenamen vingen ook bot. Zes erfgenamen van Franz Wilhelm Koenigs probeerden tot vorig jaar kunstwerken uit de collectie van Koenigs terug te krijgen. De Duitse zakenman had zo'n afkeer van de Nazi's dat hij naar Nederland verhuisde. Hij wilde zo ook voorkomen dat zijn zoons het Duitse leger in moesten.

Jaren vóór zijn verhuizing had Koenigs zijn collectie gebruikt als onderpand voor een lening bij het joodse bankierskantoor Lisser & Rosenkranz in Amsterdam. Koenigs had als voorwaarde gesteld dat de kunstwerken in bruikleen werden gegeven aan het Rotterdamse Museum Boijmans.

Daniël George van Beuningen was destijds nog niet betrokken bij het museum, maar was wel actief als kunstverzamelaar. Hij kocht de collectie op toen de joodse bankiersfamilie wilde vluchten naar Amerika.

Van Beuningen verkocht de collectie via een tussenhandelaar door aan Hitler. Na de oorlog kocht Van Beuningen de collectie terug en na zijn dood werd alles geschonken aan het museum.

De familieleden van Koenigs stelden dat de tekeningen en boeken uit de collectie nog steeds hun eigendom zijn en dat ze alleen maar in bruikleen gegeven zijn. Een van de tekeningen is gemaakt door de bekende kunstenaar Rembrandt van Rijn. De rechter gaf het museum gelijk.

Reflectie

De nieuwe tentoonstelling gaat in op de collectie van Koenigs, op het omstreden oorlogsverleden van Van Beuningen, net als die van de toenmalig directeur. Tegelijkertijd gaat de tentoonstelling ook over de rol van kunst in een stad in oorlog.

Wat is je rol als kunstenaar, wanneer ben je nog vrij? Werk van Rotterdamse kunstenaars, als Kees Timmer, Herman Bieling, Henk Chabot en Wally Elenbaas zijn te zien, net als de verschillende keuzes die zij maakten.

Boijmans Van Beuningen gaat niet alleen in op de positie van het museum in de oorlog, maar hoopt ook bezoekers aan het denken te zetten. 'Hoe zouden wij nu zelf omgaan met de dilemma's van toen?', vraagt het museum zichzelf af.