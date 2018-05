Deel dit artikel:











Inbrekers taseren bewoonster in bed Foto: archief

Inbrekers hebben in een woning aan de Zwijndrechtsestraat in Rotterdam-Zuid de bewoonster getaserd toen ze wakker werd. De 43-jarige vrouw werd rond 04:00 uur wakker omdat er gerommeld werd in haar nachtkastje.

Daarop kreeg ze een elektrische schok via het taser-apparaat. Door haar gegil werd haar zoon ook wakker, waarna de drie inbrekers er vandoor gingen. De politie is nog op zoek naar de daders.