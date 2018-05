Van Persie langer door bij Feyenoord

Robin van Persie heeft besloten om bij Feyenoord door te gaan. De Rotterdammer twijfelde na het behalen van de bekerwinst openlijk over zijn toekomst, maar hij heeft kiest ervoor om zijn profcarrière verder te zetten.

De topscorer van het Nederlands Elftal sprak maandag met een groepje journalisten van de geschreven pers af om zijn verhaal te doen. Om half één was daarvoor de deadline. Inmiddels is dus duidelijk dat de aanvaller doorgaat als speler van Feyenoord.

In zestien seizoenen profvoetbal speelde Van Persie, naast twee periodes bij Feyenoord, voor de Engelse clubs Arsenal en Manchester United. Verder kwam hij uit voor Fenerbahce in Turkije. Met deze clubs won hij in totaal één landstitel, twee bekers en de UEFA Cup. Ook is Robin van Persie met vijftig goals in 102 interlands topscorer aller tijden van Oranje.