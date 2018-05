Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Rotterdam Foto: MediaTV

In de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in vlammen op gegaan. De brandweer kreeg iets voor 02:00 uur een melding van een autobrand in de Essenburgstraat.

De auto kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.