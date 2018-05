Deel dit artikel:











Brand in Rotterdamse studentenflat Foto: MediaTV

Een studentenflat aan de Willemskade in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd. In één van de kamers op de derde verdieping van het Zeemanshuis brak brand uit.

De studenten zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De bewoner bij wie de brand is ontstaan, kan voorlopig nog niet terug naar zijn woning. De twee buren kunnen over een week terug. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.