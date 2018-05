Deel dit artikel:











Omwonenden vliegvelden gaan samenwerken De vliegtuigen vliegen bij Richard Abbenhuis laag over

Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport gaan samenwerken met omwonenden van andere vliegvelden in het land. Ze willen zo een vuist maken tegen de groei van de luchtvaart. Volgens hen is die groei ongewenst.

Daarom hebben ze dinsdag het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart opgericht. Ze roepen het kabinet op om niet alleen prioriteit te geven aan de economische voordelen van de luchtvaart, maar ook aan de gezondheid van mensen, het milieu en het klimaat. “Ons grootste doel is om de groei van de luchthavens te stoppen”, legt Richard Abbenhuis van de bewonersorganisatie Vereniging BTV – RotterdamAirport uit. “Tot nu toe had elke luchthaven zijn eigen bewonersvereniging, die een kleine vuist kon maken. Maar omdat er eigenlijk grote gezamenlijke doelen zijn, kan je dat beter samen aanpakken.”