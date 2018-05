Milieudienst: meer klachten en klagers over vliegverkeer

Het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport heeft in 2017 25 procent meer klachten en ook evenzoveel meer klagers opgeleverd. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

De stijging is opvallend, omdat er het afgelopen jaar minder vluchten waren van grote toestellen. Die zijn traditioneel verantwoordelijk voor het grootste deel van de meldingen. Het totaal aantal vluchten daalde van 22.000 in 2016 naar 18.500 in 2017.

Desondanks groeide het aantal klachten van 12.700 naar ruim 16.000. Ook het aantal melders steeg: van 837 naar 1068. De meeste melders komen uit Bergschenhoek, Rotterdam en Schiedam.

Opvallend blijft dat twintig vasthoudende melders verantwoordelijk zijn voor tienduizend van het totale aantal klachten. Zij maakten 140 keer of meer meldingen bij de milieudienst.





Oorzaak

Een eenduidige verklaring voor de toename in het aantal klachten, is volgens Rob Algra van de DCMR niet te geven. "Het is een combinatie van factoren."

"Wat we wel zien, is dat er een toename is van het aantal verkeersbewegingen boven de regio. Ook is er in de buurt vaker ander verkeer, vaak naar Schiphol. Daardoor moet het Rotterdamse luchtverkeer nog wel eens van de route afwijken."

Dat vliegverkeer heeft invloed op hoe burgers in de Rotterdamse regio vliegverkeer beoordelen. "Dan wordt er door de luchtverkeersleiding voor gekozen om vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport een instructie te geven om van de route af te wijken", zegt Algra.

Juist die afwijkingen hebben invloed op de meldingen bij de DCMR. Eén op de drie vluchten waar bij het opstijgen van de route moet worden afgeweken (richting Bergschenhoek en ook Zevenhuizen) leidt tot een klacht.

Die afwijking komt het meest voor tussen 07:00 uur en 08:00 uur. Dat is ook het moment dat er het meest wordt geklaagd. Dat heeft mede te maken met de restrictie die de luchthaven 's nachts heeft.

"De luchthaven is dan wel open, maar niet al het verkeer mag landen en vertrekken", legt Algra uit. "Vanaf 07:00 uur mag dat wel: dan zie je ook dat alle luchtvaartmaatschappijen willen vertrekken."

Oplossing

De DCMR wil dan ook dat wordt onderzocht of er vaste uitwijkroutes kunnen worden bepaald, zodat de vliegtuigen over minder dichtbevolkte gebieden gaan. Ook pleit de milieudienst ervoor om meer het gesprek met omwonenden aan te gaan.

Volgens Richard Abbenhuis van de bewonersvereniging rondom Rotterdam The Hague Airport ligt de oplossing niet bij het bepalen van vaste uitwijkroutes. "Als je meer vaste uitwijkroutes hebt, vliegen ze nog steeds over de wijk heen. Het zijn maar heel kleine verschuivingen van routes, dat is te klein om het overlast weg te nemen."

Volgens Abbenhuis is het een verplaatsing van de klachten. "Er zal gewoon minder gevlogen moeten worden, dat is de enige oplossing die ik zie", zegt Abbenhuis, die dinsdagochtend bekend maakte samen te gaan werken met bewonersverenigingen rond andere vliegvelden om de overlast te beperken.

"Het luchtruim is vol in Nederland. Een luchtruimherindeling geeft geen enkele garantie dat het beter zal gaan."