Weer waterballet in Vlaardingen na gesprongen leiding

Opnieuw is dinsdagochtend een waterleiding gesprongen aan de Zeemanstraat in Vlaardingen-West. Er staat een laag water op de weg.

Het is al de derde keer in een half jaar tijd dat de waterleiding is gesprongen. In november en april was er ook al sprake van een lek.

Het lek in november kwam op een vervelend tijdstip. Er was toen sprake van een E.colibacterie in het drinkwater. Daarom werden de leidingen van het drinkwaternet doorgespoeld met chloor. Het lek zorgde toen voor vertraging.

Ook op 15 april, dinsdag precies een maand geleden, was er sprake van een lek.

Waterleidingbedrijf Evides laat weten het 'heel vervelend' te vinden. Voor later dit jaar staan werkzaamheden gepland, om de waterleiding in zijn geheel te vervangen.