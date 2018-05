Deel dit artikel:











Omvang insulinemoorden nog onbekend Foto: archief

Het is nog altijd niet duidelijk hoe groot de zaak van de insulinemoorden is. Onderzoekers hebben langere tijd nodig om te bepalen of verdachte sterfgevallen in Puttershoek, Rotterdam en Ridderkerk als moord te zien zijn.

Verpleger Rahiied A. uit Rotterdam heeft bekend dat hij drie bejaarden teveel insuline heeft gegeven. In één geval leidde dat tot de dood van de patiënt. Daarnaast worden nog meer sterfgevallen onderzocht . Dat ligt in handen van een patholoog anatoom en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De onderzoekers hebben aangegeven mogelijk externe deskundigen te willen inschakelen. Advocaat Frank Hamers staat vier families bij. “Zij zijn boos op de instelingen en willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe deze man zijn gang kon gaan. Uiteraard willen ze ook van de verdachte weten waarom hij dit heeft gedaan.” Rahiied A. was dinsdag opnieuw niet aanwezig bij een korte, procedurele zitting op de rechtbank in Rotterdam. Op 6 juli is er een volgende zitting. Het is nog maar de vraag of de zaak van de insulinemoorden nog dit jaar inhoudelijk kan worden behandeld.