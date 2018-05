Stuk ijzer zorgt voor lekke banden op A29

Een stuk ijzer heeft dinsdagochtend op de A29 voor flink wat lekke banden gezorgd. Het stuk lag net voor de afrit Barendrecht op de weg.

De bestuurders van vier personenauto's, een vrachtwagen en een bestelauto konden het ijzer niet ontwijken en kregen een lekke band.

Dat gebeurde allemaal rond half negen 's ochtends. Deze ongevallen leidden even tot flink wat drukte. De file verdween later in de ochtend weer.

Volgens Rijkswaterstaat is het stuk ijzer waarschijnlijk van een wagen afgevallen. Dat gebeurt vaker, meldt de verkeersdienst.