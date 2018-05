Langs de provinciale weg N489 is dinsdagochtend een dode man gevonden. Het stoffelijk overschot lag in de sloot langs de weg bij Mijnsheerenland.

Ook is er een fiets gevonden bij de sloot. Het vermoeden bestaat dat de man onwel is geworden en vervolgens in de sloot terecht is gekomen.

De politie doet verder onderzoek naar de precieze doodsoorzaak van de man. De N489 is ter hoogte van Mijnsheerenland voorlopig dicht.