Tankstation Barendrecht ontruimd na gaslucht Auto brandweer (archieffoto)

Een tankstation aan de Dierensteinweg in Barendrecht is dinsdagochtend ontruimd, nadat een grasmaaier tegen een gasvoorziening van het station is aangereden. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Volgens een woordvoerder werd er een gaslucht geroken. Uit voorzorg is toen het Shell-tankstation gesloten. Stedin is inmiddels ter plaatse. Wanneer het tankstation weer open gaat, is niet bekend.