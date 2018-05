Premier Rutte bezorgt Blijdorp vier leguanen

Premier Rutte heeft dinsdag vier bijzondere medepassagiers meegenomen in het regeringsvliegtuig. Het gaat om Antilliaanse leguanen voor Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Rutte nam de reptielen mee na zijn bezoek aan Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Blijdorp wil gaan fokken met de leguanen, die met uitsterven zijn bedreigd. Sint Eustatius had aangeboden om de dieren een tijdje uit te lenen aan Blijdorp.

Maar het was nog wel een probleem om de twee mannetjes en twee vrouwtjes van Sint Eustatius naar Nederland te krijgen.

Bezoek

Toevallig was premier Rutte op de Antillen om met eigen ogen te zien hoe de wederopbouw verloopt na orkaan Irma vorig jaar. Grote delen van de eilanden zijn verwoest door de tropische storm. Het ministerie van Binnenlandse zaken telde een en een bij elkaar op en bood Blijdorp aan om het regeringstoestel te gebruiken.

Dinsdagochtend zijn de leguanen geland in Nederland en naar Blijdorp gebracht. De dieren zijn de komende maanden in Rotterdam te zien. Mogelijk reizen ze daarna nog door naar andere dierentuinen.

Of de vier leguanen ooit nog terugkeren naar Sint Eustatius, kan Blijdorp niet zeggen. Wel is het de bedoeling dat er in de toekomst op het eiland weer wordt gefokt met eventuele nakomelingen van de reptielen.