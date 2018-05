RijnmondExamenkoorts (3): Geschiedenis schrijven

Dag twee van de examens is begonnen! Dinsdag staat voor alle niveaus 's ochtends en 's middags een examen op het programma. Voor sommige leerlingen is het dus volle bak vandaag; anderen hoeven woensdag pas weer te presteren.

Mitzi en Tim (havo) schrijven deze ochtend letterlijk en figuurlijk geschiedenis.



Maar dat is niet het enige examen dat deze havisten te wachten staat.



Ook examenreporter Joanne maakt zich op voor haar eerste examen. Heeft ze wel kunnen slapen door al die zenuwen? "Dat ging eigenlijk best wel redelijk", vertelde ze dinsdagochtend op Radio Rijnmond.

Dat ze maandag vrij was, betekent niet dat ze niets heeft zitten doen, legt ze uit. Maar of ze vooral met leren bezig is geweest...:



Tien in de pocket?

Voor vwo'ers staat dinsdag geschiedenis en Frans op het programma. De 17-jarige Jelle heeft beide vakken niet en mag dus genieten van een vrije dag.

Hoe is dat examen wiskunde, waarbij hij 250 euro kon verdienen als hij een tien zou halen, eigenlijk gegaan?



Die vervelende vraag ging over dit gebouw:



Vmbo'ers maken dinsdagochtend het muziekexamen. 's Middags volgt wiskunde.

Hoe zijn jouw eerste examens gegaan? Zie je het nu al niet meer zitten of viel het juist mee? We horen het graag! ​Deel jouw ervaringen via Twitter, Instagram en Facebook en gebruik de hashtag #RijnmondExamenkoorts.