Maastunnel weer open Foto: archief

De Maastunnel richting Rotterdam-Noord is dinsdagmiddag even dicht geweest. Camera's registreerden een voetganger in de tunnel.

Als reactie daarop zijn alle stoplichten even op rood gezet. Ook stonden er rode kruizen boven de weg. De politie heeft de man uit de tunnel gehaald. Het bleek een motorrijder te zijn, die onderweg wat verloren was. Hij was zich van geen kwaad bewust, meldt de politie.