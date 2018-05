Afval loont, maar niet voor de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat een proef met het gescheiden inleveren van afval niet verder uitbreiden over de stad. De proef 'Afval loont' loopt al in Hoogvliet, maar kost de gemeente structureel geld.

Bij de proef kregen mensen korting op hun afvalstoffenheffing, als ze hun afval scheiden. Bij een andere proef werden burgerinitiatieven om het scheiden van afval te bevorderen financieel gesteund. Beide proeven kosten de gemeente 170 duizend euro per jaar.

Er waren plannen om de proef verder uit te breiden over de rest van Rotterdam. Nu blijkt dat het meer geld gaat kosten, heeft de gemeente besloten dat plan in te trekken. De pilot in Hoogvliet gaat wel door.