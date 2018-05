'Het doel is om van kanker een chronische ziekte te maken'

"Wij onderzoeken kanker uit nieuwsgierigheid", dat zegt Prof. Dr. Roland Kanaar, afdelingshoofd moleculaire genetica bij het Erasmus MC. "En het mooie is dat we hier direct kunnen samenwerken met dokters die patiënten behandelen."

Volgens Kanaar heeft de samenwerking van de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC grote voordelen: "Daardoor komen onze bevindingen sneller bij een patiënt dan die van een instituut dat niet is verbonden aan een medisch centrum."

Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker, op verschillende manieren, een rol in ons leven speelt.