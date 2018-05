Deel dit artikel:











Angelo's kanaries gestolen uit tuin: 'Ik ben er stil van' De volière is leeg. Angelo Binneveld op de plek waar dagelijks vrolijk gekwetterd werd.

Het is stil in de tuin van Angelo Binneveld uit Rotterdam. De volière is leeg en het gefluit is verstomd. Zijn twee zangkanaries zijn vorige waarschijnlijk gestolen. De beestjes worden gemist door hun eigenaar én de buurt, want ze kwetterden de halve Beverwaard bij elkaar.

"Fluiten konden ze als de beste", glimlacht Angelo wrang. Het verlies van zijn twee kanaries doet pijn. "Dat fluiten wordt toch een deel van je leven. En de buurt hield er ook van. Ik werd er vaak op aangesproken." Nu hoopt hij op de gouden tip. Begin vorige week moet het gebeurd zijn. Hij liep de tuin in, toen de stilte hem overviel. Het viel niet eens meteen op, maar het was echt zo. Kijken. Schrikken. Weg waren de gele kanaries. Angelo: "Het is stil en ik ben er ook stil van. Het voelt gewoon niet goed." "Er was vermoedelijk al iemand in de tuin geweest. Een aantal rotsen langs de fontein lag was naar beneden gevallen. Kwamen ze poolshoogte nemen om te kijken wat er te halen viel? Ik denk het." Niet dat de twee zangkanaries een groot bedrag vertegenwoordigen. "Het zijn geen raskanaries, maar huis, tuin en keuken-kanaries. Maar zingen konden ze als de beste. Ze konden echt ongelooflijk goed zingen. Erg hard ook." In de loop van de week van de week zijn er al wat tips binnengekomen, maar het verlossende bericht is nog niet gekomen. Wel kreeg Angelo een aangewaaide gele kanarie van een meelevende buurtbewoner. Maar zijn eigen vogels zijn nog niet terug. Hij doet dan ook een oproep. "Weet je iets? Laat het mij weten! Ik vind het zo jammer. Sowieso heeft niemand wat te zoeken in mijn tuin. En wat moet je hiermee? Je veroorzaakt er leed mee." Weet u meer over de verdwijning, neem contact op met RTV Rijnmond. Dat kan via nieuws@rijnmond.nl. De kanaries zijn geel waarvan één met een karakteristieke platte kuif.