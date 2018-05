Rotterdamse moestuinman: 'gebruik geen gif, natuur lost zelf problemen op'

Tuinieren zonder gif, hoe doe je dat? En kan het wel? Absoluut, vindt Max de Korte, beter bekend als de moestuinman. Hij gaf dinsdag in de Voedseltuin een cursus aan Rotterdamse tuiniers.

Hij liet zien hoe tuinders een tuin 'groen' kunnen onderhouden. Want het kan zeker, een tuin onderhouden zonder het gebruik van gif, dat slecht is voor dier en milieu. "Als je slim nadenkt, merk je dat de natuur heel veel problemen voor je oplost.''

Bladluis bijvoorbeeld, waar allerlei bestrijdingsmiddelen voor te koop zijn. De Korte zegt: niet aanschaffen. "Simpel antwoord: niks doen. Als je even wacht, komen er vanzelf lieveheersbeestjes op af. Die gaan luizen eten."

Katten

Ook voor een andere uitdaging, overlast van andermans katten in de tuin, heeft de moestuinman een suggestie. "Door veel geurende bloemen en planten in de tuin te zetten, desoriënteer je katten die een probleem kunnen vormen sowieso een beetje."

"Je moet je voorstellen: dieren zijn net zo lui als mensen. Ze zoeken de weg van de minste weerstand. Niet naar een grote diversiteit van planten en bloemen, die maakt ze in de war. Ze willen een zee van dezelfde planten vinden."

Buxus

Een andere plaag, de buxusrups, blijkt lastiger te bestrijden. "Buxus moet je eigenlijk vooral niet aanplanten", waarschuwt hij tuinders. "Behalve als je weinig te doen hebt en veel tijd hebt."

En als je nu wel buxussen in de tuin hebt staan? "Zorg dan in ieder geval dat je geen monocultuur aan buxus hebt. Diversiteit is belangrijk."