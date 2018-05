Deel dit artikel:











Man wil helpen, maar wordt neergestoken Foto: politie

Een 23-jarige man is vorige week donderdag neergestoken in het Prinsenmolenpark in Rotterdam-Hillegersberg. De man hoorde hulpgeroep uit de bosjes, liep daarop af en werd vervolgens neergestoken door de man die om hulp had geroepen.

De behulpzame man uit Delft was zijn hond aan het uitlaten in het park. Toen hij afging op het hulpgeroep, zag hij een man op de grond liggen. Deze man begon op hem in te steken. Het slachtoffer liep verwondingen op in zijn gezicht, armen, rug en borst. Hij kon,na een worsteling met de dader, zelf bij het ziekenhuis komen. De politie is op zoek naar de dader.