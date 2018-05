Pianoman uit Hellevoetsluis speelt 'concert van zijn dromen' in Carnegie Hall

Hellevoeter Gijs van Winkelhof mag in Carnegie Hall in New York spelen Foto: Gijs van Winkelhof

"Ik heb hier nooit van durven dromen, zo groot is het eigenlijk", vertelt Gijs van Winkelhof. De pianist en componist uit Hellevoetsluis speelt op 21 mei in een van de beroemdste concertzalen ter wereld: Carnegie Hall in New York.

Het is niet de eerste keer dat de jonge Hellevoeter overzee speelt: hij speelde al in Tokio en Los Angeles. Maar zijn debuut in Carnegie Hall is wel heel; erg bijzonder, vindt hij ook zelf: "Fans vliegen zelfs naar New York om mij daar te zien."

Hijs Hijs Baby's

Twee keer per week speelt Van Winkelhof live via Facebook, Twitter of YouTube. "Mensen kunnen verzoekjes aanvragen en duizenden mensen van over de hele wereld kijken dan mee. Dat is heel leuk. Heel interactief."

Zijn fans waarderen zijn muziek heel erg, maar met zijn naam hebben ze meer moeite. "Gakes, Gies of sommigen maken er zelfs Jesus van. Ik heb gezegd dat ze maar Hijs moeten zeggen." De vooral Amerikaanse fans noemen zichzelf nu dan ook de 'Hijs Hijs Baby's', een speling op Ice Ice Baby van Vanilla Ice.

Voor het 35-jarig jubileum van Disney World maakte Van Winkelhof deze medley.



Sopraan Yoko Maria

Sociale media zijn erg belangrijk geweest voor Van Winkelhof. De Japanse sopraan Yoko Maria zag hem spelen op internet en vroeg hem muziek voor haar te bewerken. Samen hebben ze sindsdien opgetreden in Tokio, en met haar speelt Van Winkelhof ook in Carnegie Hall.

"Naar aanleiding van een lied dat ik voor een Japans sprookje heb geschreven heeft ze mij gevraagd om mij ook in Carnegie Hall te spelen.'' Dat heeft hij te danken aan internet. "Sociale Media maakt de wereld veel kleiner."

Free is het nummer dat Van Winkelhof schreef voor het sprookje Michiko.



Op gehoor

Van Winkelhof heeft filmmuziek gestudeerd aan het conservatorium. Hij produceert muziek voor tv-programma's als Hollands Got Talent en Telekids. Hij componeerde muziek voor de musical Alice in Wonderland. Maar pianoles heeft hij nooit gehad.

Op zijn derde begon Van Winkelhof zelf piano te spelen. "Ik speel op mijn gehoor. Als ik iets hoor, kan ik het wel spelen. Instrumentaal, pop, klassiek, van alles."