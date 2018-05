Deel dit artikel:











Theodor Holman wint Pim Fortuyn Prijs: 'Laten we zeggen wat we denken' Theodor Holman won de Pim Fortuyn Prijs Foto: LeefbaarRotterdam

De Amsterdamse columnist en schrijver Theodor Holman is dinsdagmiddag onderscheiden met de Pim Fortuyn Prijs. "Laten we zeggen wat we denken en doen wat we zeggen", zei Holman bij het krijgen van de prijs in het Haagse perscentrum Nieuwspoort..

Holman, die schrijft voor dagblad Het Parool, werd door juryvoorzitter Joost Eerdmans 'moedig' en 'autonoom' genoemd. Eerdmans noemde zijn stukken humoristisch en 'bijna cynisch'. Schrijver en columnist Özcan Akyol was ook genomineerd. Hij trok zich terug , omdat hij zich geen geschikte winnaar vond. De Pim Fortuyn Prijs wordt sinds 2015 uitgereikt. Eerdere winnaars waren Ebru Umar, Leon de Winter en Afshin Ellian.