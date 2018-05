Arrestatie voor dodelijke steekpartij in Rotterdam

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij op de Mombassaplaats in Rotterdam-Oosterflank. Het gaat om een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Bij de steekpartij op 14 februari dit jaar raakte het 56-jarige slachtoffer zo ernstig gewond dat hij later in het ziekenhuis overleed.