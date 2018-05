Rotterdamse fractie Denk wil geen varken op de bbq bij moskee

De Rotterdamse fractie van Denk wil dat burgemeester Aboutaleb onderzoekt of een Pegida-demonstratie bij de Laleli Moskee kan worden verboden. "Deze demonstratie zet aan tot haat tegen een grote groep Rotterdammers", zegt fractievoorzitter Stephan van Baarle.

De anti-islambeweging Pegida wil tijdens de ramadan en het avondgebed barbecues houden bij moskeeën in vijf plaatsen, waaronder in Rotterdam op 7 juni. Ook in Arnhem, Gouda, Utrecht en Den Haag wil Pegida een speenvarken op het vuur leggen. Varkens zijn voor moslims onreine dieren.

"DENK staat voor de vrijheid van demonstratie, maar daarbij moeten wel grondwettelijke kaders gerespecteerd worden en de openbare orde mag niet worden bedreigd", zegt Van Baarle.

Volgens hem zet deze demonstratie aan tot haat en wordt de rust van het gebed verstoord. "Daarmee wordt naar onze mening inbreuk gemaakt op de wettelijke kaders."Hij wil donderdag in debat met burgemeester Aboutaleb over de kwestie.