Feyenoord-fans blij met doorgaan Van Persie

Robin van Persie gaat bij Feyenoord nog een jaartje langer door. Dit nieuws is ook bij fans goed gevallen, die blij zijn met het extra seizoen van de topscorer van Oranje aller tijden.

De supporters werden op maandagochtend vrolijk wakker, maar sommigen twijfelden of Van Persie wel door zou gaan. "Stiekem had ik het wel gehoopt", zegt een fan. "Je ziet dat hij een toegevoegde waarde is bij Feyenoord", aldus een andere supporter.

De fitheid van Van Persie is bij de supporters ook een onderwerp van gesprek. De aanvaller start namelijk eerder met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij hoopt dan zo fit mogelijk te zijn. "Je wil niet hebben dat hij snel geblesseerd raakt", wordt er begripvol gereageerd. "Ik kan ermee leven als Van Persie incidenteel voetbalt."

