Van Persie langer bij Feyenoord: 'Het is goed dat er duidelijkheid is' Robin van Persie (Bron: ANP - Kay in 't Veen)

Robin van Persie maakte maandagavond bekend dat hij ook volgend seizoen speler van Feyenoord is. De spits heeft lang over zijn beslissing nagedacht, zegt hij tegen Feyenoord TV. Maar de Rotterdammer is opgelucht dat het hoge woord er nu uit is: "Het is goed dat er nu duidelijkheid is voor mij en voor de club."

Van Persie heeft na een gesprek met trainer Giovanni van Bronckhorst zijn definitieve keuze gemaakt: "Van de week heb ik, na het gesprek met Van Bronckhorst, de knoop doorgehakt. De afgelopen periode heb ik nagedacht over wat verstandig is. De keuze is uiteindelijk gevallen op doorgaan, daar ben ik heel blij mee." De Feyenoorder geniet nog steeds elke dag van de sport en de mensen er om heen. "De wisselwerking met de andere spelers is prima", zegt Van Persie. Ik kan van de jongens leren en de jongens weer van mij. Daar heb ik de afgelopen maanden erg van genoten." 'Voorbereiding is belangrijk voor het ritme'

De fitheid van de Rotterdammer zal een belangrijke rol gaan spelen voor Van Persie. Hij kijkt al uit naar het begin van het nieuwe seizoen: "Ik hoop op een goede voorbereiding, daar kijk ik met een schuin oog al een beetje naar. Als ik zes of zeven goede weken kan draaien, dan kom je in goede conditie." Van Persie vindt dat hij de laatste tien jaar geen goede voorbereiding heeft gehad: "Dat is belangrijk om in een goed ritme te komen en je lichaam sterker te maken." De topscorer van Oranje aller tijden gaf aan dat hij zelfs twee weken eerder gaat beginnen met trainen om zo goed voor de dag te komen bij de Rotterdamse club. Later komt het televisie-interview met Van Persie op deze pagina online.