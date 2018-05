Gevonden lichaamsdeel in Lekhaven blijkt een hond

Deel dit artikel:











De politie doet onderzoek in de Lekhaven Foto: MediaTV

Het lichaamsdeel dat dinsdagmiddag in het water van de Lekhaven in Rotterdam is gevonden, blijkt een hond te zijn. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Een voorbijganger had de politie gebeld, omdat hij dacht dat er een menselijk lichaam in de haven dreef. De politie haalde daarna iets uit het water dat op een dijbeen leek. Maar bij nader inzien ging het dus om een hond. Het dier bleek in verregaande staat van ontbinding, waardoor de eerste verwarring was ontstaan.