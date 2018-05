Deel dit artikel:











Menselijk lichaam in Lekhaven blijkt een hond De politie doet onderzoek in de Lekhaven Foto: MediaTV De politie doet onderzoek in de Lekhaven Foto: MediaTV

De Rotterdamse politie dacht dinsdagmiddag een deel van een stoffelijk overschot uit het water te hebben gehaald bij de Rotterdamse Lekhaven. Na onderzoek bleek het een hond te zijn die al 'in verre staat van ontbinding was'. De politie dacht eerst dat het een menselijk dijbeen was.

Rond 16:50 uur kreeg de politie een melding van iemand die 'iets' zag drijven in het water. "De beller vreesde dat het van een mens zou zijn", zegt een woordvoerder van de politie.

Toen agenten ter plekke kwamen, dachten zij dat het inderdaad een deel van een menselijk lichaam was. Er werd gedacht aan een dijbeen.