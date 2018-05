Gaten in de Muur, film over vergeten wederopbouwkunst

"Eigenaren timmeren het vaak weg of slopen het snel", zegt filmmaker Jan Dirk Schouten over de vergeten wederopbouwkunst. Zijn documentaire Gaten in de Muur laat de bijzondere samenwerking zien tussen architecten en kunstenaars tijdens de wederopbouw van Rotterdam.

De kunstwerken zijn vaak vergeten of worden niet begrepen. De stad is in de jaren 1945-1970 verrijkt met honderden van dit soort kunstwerken. Eigenlijk begint het al kort na het bombardement.

Noodwinkels



In het verwoeste centrum worden noodwinkels neergezet. Het gemeentebestuur besluit om kunstenaars in te zetten bij het opbouwen daarvan. Veel kunstenaars zijn hun atelier kwijt geraakt door het bombardement en op deze manier kunnen ze aan het werk.

Zo krijgen de noodwinkels allerlei kunstwerken als schilderijen en beeldhouwwerken. "Na de oorlog voert de overheid een regeling in waarin wordt bepaald dat de wederopbouw met z'n allen gedaan moet worden en dat kunst onderdeel is van de samenleving", vertelt Schouten.

Veel van die kunstwerken zijn in de loop van de 21e eeuw uit het straatbeeld verdwenen. Gaten in de Muur vertelt hun verhaal. Schouten gaat in de film op zoek naar de kunstenaars en spreekt met historici en architecten.

Central Post



Een voorbeeld van wederopbouwkunst dat nog altijd in Rotterdam te zien is, is Central Post. Dit kunstwerk op de zijgevel van het PTT gebouw naast het Centraal Station is valt vooral 's avonds op. "Het zijn betonnen elementen met glas erin, als het trappenhuis verlicht wordt, dan krijg je een mooi effect."

Ook het werk van Bouke Ylstra in metrostation Stadhuis is er nog. Het is een voorbeeld van een kunstwerk waar veel mensen langskomen zonder het te begrijpen. "Ik vind het een interessante vraag, iets wat je ziet in de openbare ruimte en niet begrijpt, kun je negeren maar je kunt ook inzoomen", aldus Schouten.

Het resultaat van het inzoomen is de film Gaten aan de Muur. De film wordt donderdag 17 mei gepresenteerd en is op 10 en 12 juni te zien in bioscoop Cinerama in Rotterdam.

Een trailer van de documentaire is hier te bekijken.

De website Help Wandkunst Opsporen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelt de vergeten wederopbouwkunst en ijvert ervoor de kunst niet zomaar verloren te laten gaan.