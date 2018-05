Rotterdammer krijgt celstraf voor ontvoering en afknippen pink

Een 30-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor ontvoering, poging tot doodslag en zware mishandeling van een man in Amstelveen. Zijn partner in crime - een 24-jarige man uit Leiderdorp - moet drie jaar de gevangenis in.

In maart 2017 beschoten de twee een 37-jarige Rotterdammer bij sportschool Health Ciry in Amstelveen. Ze trokken hem een auto in en hielden hem daarna urenlang vast in een huis in Leiden. De Rotterdammer werd daar zwaar mishandeld en er werd een deel van zijn pink afgeknipt.

De ontvoerder dreigden nog meer lichaamsdelen af te knippen als de man er niet in slaagde een miljoen euro te betalen.

De ontvoerders lieten het slachtoffer uiteindelijk op straat in Leiden achter. Waarom zij het op hem hadden gemunt, is tijdens het proces niet duidelijk geworden. Zowel de ontvoerders als het slachtoffer hielden hierover de kaken stijf op elkaar. Volgens justitie hadden de ontvoering en mishandeling waarschijnlijk iets met drugshandel te maken.

Naast de zes jaar celstraf in deze zaak moet de 30-jarige Rotterdammer nog een jaar extra de gevangenis is. Hij was eerder voorwaardelijk veroordeeld en pleegde de ontvoering terwijl hij nog in zijn proeftijd zat.