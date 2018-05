Jules blikt terug op chemo: 'Ik was echt niks meer waard'

"Tijd is eigenlijk mijn beste vriend", zo vertelt Jules Sohier. Hij hoopt dat zijn ziekte, Hodgkinlymfoom, in de toekomst te genezen is.

Hodgkinlymfoom is een vorm van lymfeklierkanker vernoemd naar de arts Thomas Hodgkin, die deze vorm van kanker voor het eerst beschreef in de negentiende eeuw. Lymfoom betekent gezwel van een lymfeklier.

'Je hebt het zelf niet door, maar je bent er steeds slechter aan toe. Je omgeving ziet dat wel' Jules

De ziekte werd in 2010 bij Jules ontdekt. "Toen ben ik een behandeltraject ingegaan van chemotherapie. Een half jaar lang elke twee weken chemo", blikt hij terug. "Dat was echt heel heftig."

​Eén op de drie mensen in Nederland krijgt ooit in zijn leven kanker. Vroeg of laat krijgen we dus allemaal met deze ziekte te maken, of het nou als patiënt is, in onze directe omgeving of professioneel. In deze serie horen we hoe kanker, op verschillende manieren, een rol in ons leven speelt.