Oplossing voor wiekenprobleem molens Binnenmaas

Trots als een pauw waren ze in Maasdam toen in 2016 korenmolen De Hoop na een grote restauratie feestelijk geopend werd. Maar een jaar later besloot de inspectie hem stil te zetten, net als 47 andere molens in Nederland met zogeheten ‘deelbare roeden’. Dinsdag werd het euvel verholpen door de molen nieuwe wieken te geven.

De roeden vormen de stalen basis van de wieken. Bij deelbare roeden bestaan die niet uit één stuk, maar uit twee delen die met bouten aan elkaar gemaakt zijn. “Dat is handig bij het vervoeren en bij het verzinken”, legt Jan Booden, voorzitter van de Stichting Molens Binnenmaas uit. “Zo’n roede aan één stuk is toch 22 meter.”

Maar bij de molens in Schiedam en Haasdrecht bleken die bouten niet krachtig genoeg om de zware delen te kunnen dragen. Ze schoten los. “En toen mochten wij ook niet meer draaien. Heel zuur na alle energie die in de restauratie was gaan zitten.”

Schade

De minister besloot al snel dat de molenstichting hier niet de dupe van mochten worden. En dus draait het Rijk nu op voor de schade, die oploopt tot in totaal zeker drie miljoen euro. Booden schat de kosten voor de molen in Maasdam op zo’n 50.000 euro. “Dat hadden we helemaal niet kunnen betalen.”

Goidschalxoord

De molen in Maasdam krijgt nu nieuwe roeden, gewoon weer aan één stuk. Later deze week is de molen in Goidschalxoord aan de beurt. “Dat was tien jaar geleden de eerste molen met deelbare roeden. Maar zelf hebben we nooit problemen gehad.”

Booden kan niet wachten tot de molens weer draaien. “Een molen slijt doordat hij stil staat. We zijn dus blij dat we binnenkort het publiek in de Hoeksche Waard weer kunnen laten zien dat ze draaien!”