Seizoen Rotterdamse basketballers klaar na vierde nederlaag tegen Groningen

De basketbalmannen van Forward Lease Rotterdam hebben de best of seven halve finale play-off tegen het Groningse Donar met 4-0 verloren. Dinsdagavond verloor Rotterdam in eigen huis het vierde duel met 51-107.

Met deze nederlaag komt er een einde aan het knappe seizoen van de ploeg van Armand Salomon waarin er in de kwartfinale play off tegen New Heroes Den Bosch nog gestunt werd met een 2-1 overwinning.

In alle vier de halve finale wedstrijden tegen Groningen kwamen de Rotterdammers geen enkele keer in de buurt van een overwinning. Na afloop van duel vier in het eigen topsportcentrum, werden de spelers beloond met een klaterend applaus van het publiek.

In de video is een interview te zien met smaakmaker Ordane Kanda. De Belgische topscorer van de eredivisie heeft nog geen idee of hij volgend jaar ook in Rotterdam speelt.