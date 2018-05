Roparunteam van Hogeschool maakt zich op voor estafetteloop

Ze hebben al 30.000 euro opgehaald, de leden van het Roparunteam van de Hogeschool Rotterdam. In het Pinksterweekend doen ze mee aan de befaamde estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam. Met de run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker.

Voormalig kankerpatiënt Henk Wimmenhove leverde een belangrijke bijdrage. Hij verkocht gesigneerde tegels uit de Maastunnel om geld op te halen voor de Daniel den Hoedkliniek.

Het team komt dinsdagavond voor het laatst bij elkaar. Teamshirts worden uitgedeeld, lijstjes nagelopen, laatste taken verdeeld. Henk Wimmenhove gaat voor het eerst mee, als fietser.

"Negen jaar geleden kreeg ik te horen dat ik darmkanker had", vertelt Henk. "Ik was net vijftig, had een gezin met vier kinderen, een fijne baan... de wereld stond op zijn kop."

Ondanks slechte vooruitzichten - hij had uitzaaiingen in de longen en de lever - ging Henk niet bij de pakken neerzitten. Hij onderging talloze behandelingen en die sloegen goed aan. Omdat hij zijn conditie op peil wilde houden, kocht hij een racefiets.

In 2011 deed hij voor het eerst mee aan de Alpe d'Huzes, ook om geld in te zamelen voor kankerpatiënten. "Het kostte me ongelofelijk veel inspanning om boven te komen, maar het gaf een enorme kick dat het lukte."

Tijdens de Roparun stond hij steevast bij de Daniel den Hoedkliniek als de lopers langskwamen. Toen hij hoorde dat er op zijn werk, bij de Hogeschool Rotterdam, weer een team ging meedoen, aarzelde hij geen moment.

"Het is bijzonder dat Henk, die zelf kanker heeft gehad, aan de Roparun meedoet", zegt teamcaptain Kit Bosman. "Hij heeft zich enorm ingespannen om geld op te halen."

Stadsdichter Derek Otte schreef speciaal voor op de Maastunneltegeltjes een gedicht. Tegels met dat gedicht zijn nog steeds te kop via www.hr.nl/roparun.