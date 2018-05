Seger (9) uit Oud-Beijerland in landelijke finale Voorleeswedstrijd

De 9-jarige Seger van Zijl uit Oud-Beijerland staat volgende week in de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Seger versloeg hiervoor een paar honderd anderen en mag uitkomen voor de provincie Zuid-Holland.

Nadat Seger de Voorleeswedstrijd in zijn klas won, bleek hij ook nog eens de beste van de school. Hierop volgden twee regionale rondes, en uiteindelijk werd Seger zelfs de Voorleeskampioen van de gehele provincie. Volgende week staat hij in de landelijke finale.

Een beetje spannend is dat wel, zeker omdat de 9-jarige Seger de jongste deelnemer is. ''En die voorlezers tegen wie ik moet, die hebben natuurlijk ook al heel veel keer gewonnen,'' meent Seger. ''Dat lijkt me wel spannend, ja.''

Hoewel Seger wel eens eerder meedeed aan de Voorleeswedstrijd, is de landelijke finaleplaats ook voor hem een verrassing. ''Ik had niet gedacht dat ik zover zou komen,'' lacht de finalist. ''Ik had wel gedacht: er is een kans. Maar ik wist niet dat de kans zo groot was dat het zou lukken.''

Geheel uit de lucht vallen komt het niet, Seger is volgens trotse lerares Marloes Dam van basisschool het Pluspunt in Oud-Beijerland ''gek op lezen''. ''Hij gaat helemaal op in zijn verhaal,'' vertelt Dam. ''En hij betrekt het publiek er bij.''

Op 23 mei vindt de landelijke finale van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Dan wordt bekend of Seger óók de beste van Nederland is.