Eigen talkshow voor Dave van The Kik

Foto: de Rotterdamse band The Kik (Dave met prijs in de hand)

Dave von Raven, de frontman van de Rotterdamse band The Kik, heeft dinsdagavond een proefaflevering opgenomen van zijn eigen talkshow in theater Walhalla in Rotterdam.

De zanger werd benaderd na zijn deelname aan het programma Maestro, waarin hij zijn kunsten als dirigent vertoonde.

"De productiemaatschappij wilde graag een programma met me maken. Een talkshow, dat leek me wel wat", zegt Dave. Zenuwachtig is hij wel, voor zijn eerste optreden als talkshowhost. "Ik hoor mezelf natuurlijk graag praten", grapt hij, "maar nu ben ik degene die anderen aan het praten moet zien te krijgen."

Voor de proefaflevering zijn onder anderen Ellie Lust, de Amsterdamse politievoorlichter, en televisierecensent Angela de Jong te gast.

Het programma is opgenomen in theater Walhalla op Katendrecht. "Dat was voor mij een voorwaarde, dat we het in Rotterdam zouden doen", zegt Dave. Ook als de proefaflevering een vervolg krijgt, zal de show in Walhalla worden opgenomen.