Natuurbeschermers vrezen voor paddenslachting bij Vlaardingen

De natuurbeschermers van KNNV Delfland zijn bang dat het naspelen van de 'Slag bij Vlaardingen' op 9 en 10 juni het leven gaat kosten van honderden jonge padden. Het evenement in de Broekpolder trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers.

"Al een aantal jaar zetten we in Vlaardingen de padden over. In de eerste veertien dagen van juni gaan de jonge padjes aan de wandel", vertelt voorzitter Geert van Poelgeest van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

Naar verwachting komen er tussen de 20 en 25 duizend mensen op het re-enactment van de Slag bij Vlaardingen . "Je hebt niet zoveel fantasie nodig om te begrijpen dat er dan weinig van die jonge padden overblijft."

Van Poelgeest stelt voor om langs het water schermen te plaatsen. Zodat de kleine padden niet kunnen oversteken. En een emmers in te graven, waar de padden in kunnen vallen. "Onze vrijwilligers kunnen de emmers legen. Maar we willen dat de gemeente of de organisatie van het evenement de schermen plaatst."

De KNNV gaat vrijdag in gesprek met de gemeente en hoopt samen tot een oplossing te komen.