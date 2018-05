Mitchell van der Gaag definitief naar NAC Breda

Mitchell van der Gaag wordt definitief de nieuwe trainer van NAC Breda. De Brabantse club heeft de komst van de succesvolle oefenmeester van Excelsior woensdag bekendgemaakt. Van der Gaag heeft een contract getekend tot medio 2020, met een optie voor nog een jaar.

"Met deze overgang naar NAC heb ik de nieuwe uitdaging gevonden die ik zocht. De volle tribunes, de sfeer in het stadion, die echte betrokkenheid van mensen bij een club, dat vind je in Nederland niet zo snel. Deze club leeft gigantisch en staat er goed op in de rest van Nederland", zegt Van der Gaag op de officiële website van NAC.

Met Excelsior handhaafde Van der Gaag zich dit seizoen overtuigend in de eredivisie. De club eindigde als elfde, een seizoen eerder stond Excelsior na 34 wedstrijden op de twaalfde positie.

Enkele maanden geleden gaf Van der Gaag al aan te vertrekken uit Rotterdam. Excelsior sluit het seizoen vanavond af met een oefenwedstrijd tegen amateurclub Hillegersberg.