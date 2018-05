Deel dit artikel:











Liveblog teruglezen: Verdachte moord kapper Vlaardingen voor rechter Foto: Rechtbank Rotterdam

Het OM eist geen celstraf of tbs, maar wil Onur S. volledig ontoerekeningsvatbaar laten verklaren voor de moord op de Vlaardingse kapper Erkan Coban en S. laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat bleek woensdag in de Rotterdamse rechtbank.

Lees hieronder het liveblog van Paul Verspeek terug.