FC Utrecht geïnteresseerd in Gustafson

FC Utrecht is in de markt voor Simon Gustafson. De Feyenoorder, die dit seizoen werd uitgeleend aan Roda JC, wordt nadrukkelijk gevolgd door de club uit de Domstad.

"We gaan er voor", aldus Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht. "Op het moment dat ik aangeef dat we serieus voor een speler gaan dan hebben we daar nadrukkelijk naar gekeken. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. Het is een speler die we er heel graag bij hebben."

Eerder werd al bekend dat Gustafson met Feyenoord overeen was gekomen dat hij zijn carrière elders gaat vervolgen. Dat lijkt nu dus FC Utrecht te worden. De Zweed degradeerde dit seizoen met Roda JC uit de Eredivisie, nadat Almere City te sterk was in de play-offs. De middenvelder maakte dit seizoen elf goals in alle competities. Daarnaast gaf Gustafson ook nog acht assists.