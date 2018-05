Sliedrecht Sport heeft selectie bijna compleet

Landskampioen Sliedrecht Sport heeft middenaanvalster Demi Korevaar aangetrokken. Zij komt over van het Talentteam. Jolijn de Haan, diagonaalspeelster, schuift vanuit het tweede door naar de hoofdmacht.

“Ik ben heel blij met de komst van deze twee grote talenten”, zegt Vera Koenen, de nieuwe trainer/coach van Sliedrecht Sport. “Helaas raken we Lynn Thijssen kwijt maar Demi kan dat verlies heel goed opvangen.” Jolijn de Haan wordt de opvolgster van Lea van Rooijen bij Sliedrecht Sport.

Met de versterkingen is de selectie voor komend seizoen op tien van de twaalf posities ingevuld. Koenen verwacht de laatste twee speelsters in de komende weken bekend te kunnen maken. Op 22 mei start de eerste training in voorbereiding van seizoen 2018/2019.