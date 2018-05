LIVEBLOG: Persconferentie Sparta-trainer Dick Advocaat

Sparta speelt donderdag de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs tegen FC Emmen. Het stadion van de club uit de Jupiler League is volledig uitverkocht. Dat betekent dat 8301 toeschouwers het duel bijwonen. Vanmiddag rond 15.00 uur blikt Sparta-trainer Dick Advocaat vooruit op de confrontatie met FC Emmen.

De belangrijkste uitspraken van Advocaat tijdens de persconferentie zetten we in dit liveblog voor je op een rij. Wij verzamelen al die berichten hier in één pagina, die je niet hoeft te refreshen om de nieuwste updates te zien. Kijk je via de app of laat je browser niets zien? Klik op deze link om het liveblog te zien.

De interviews met Advocaat en de spelers zie je daarna zo snel mogelijk op onze website.