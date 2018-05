Boekenkast IJsselmonde weer terug na vernieling

Hannie van der Staaij uit Rotterdam-IJsselmonde heeft haar boekenkastje met uitleenboeken weer teruggezet. Eind april was het kastje vernield.

"We kwamen op een middag thuis en de kast lag omver", vertelt Hannie. Haar boekenkast stond in haar voortuin aan de Noorder Kerkedijk. "Boeken eruit, de plantjes lagen omver. Heel erg jammer. Want je heb niet alleen mij ermee, maar de hele buurt."

"De kast was niet alleen populair bij mijn naaste buren", vervolgt Hannie. "Ook bewoners van de omliggende flats hier in de wijk maakten gretig gebruik van de boeken. Oudere mensen schreven ook hun naam in de boeken om bij te houden welke ze al hadden gelezen."

De boekenkast gaf Hannie veel voldoening. "Door deze kast heb ik veel meer mensen in de wijk leren kennen. Ik heb zelfs bloemen en chocolade gekregen als bedankje."

Hannie en omwonenden baalden enorm en het project werd tijdelijk stopgezet. Toch besloot Hannie het project deze week weer nieuw leven in te blazen. "Zoek het maar uit", dacht Hannie een paar weken later. "Ik zet de boeken gewoon weer voor de deur. Het zijn er misschien wat minder dan voorheen, maar er komen vast wel weer wat boeken bij."